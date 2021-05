LIVE | Helmond Sport kan verrassende voorsprong niet vasthouden in eerste helft

Helmond Sport moet histori­sche afdroogpar­tij wel even verwerken: ‘Zwaar klote’

6 maart Het was een historische nederlaag, de 0-7 van Helmond Sport in eigen huis tegen NEC. De grootste thuisnederlaag in de historie van de club zelfs. Of dat nog gevolgen heeft? Nee, trainer Wil Boessen bewaart vooral de rust. Boos worden? Heeft geen enkele zin, zegt hij. ,,Snel vergeten én weer door.”