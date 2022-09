LIVE | Helmond Sport krijgt de kansen, maar Jong FC Utrecht scoort

Helmond Sport laat oog vallen op Noorse aanvaller wiens record werd verbroken door Martin Odegaard

In de zoektocht naar een aanvallende versterking heeft Helmond Sport Hakon Lorentzen (25) in het vizier gekregen. De Noor kan als aanvallende middenvelder en spits spelen en is momenteel actief bij Asane Fotball, dat op het tweede niveau actief is. Daar maakte hij in 152 duels al 50 doelpunten.

6 augustus