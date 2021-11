LIVE | Helmond Sport krijgt direct na rust twee tegengoals, ploeg van Boessen bakt er weinig van

Helmond Sport kan flinke sprong maken tegen dolend Almere City FC: ‘Dan staan we waar we horen te staan’

Helmond Sport heeft maandagavond een uitgelezen kans om weer aansluiting te vinden met de middenmoot in de Keuken Kampioen Divisie. Bij een overwinning op het dolende Almere City FC - dat al acht duels zonder zege is - staat Helmond Sport twaalfde. ,,Dat is waar we horen te staan.”

