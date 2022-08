LIVE | Helmond Sport krijgt grote kans op voorsprong in Breda

• Helmond Sport is ambitieus en schuift dat niet onder stoelen of banken: er kwamen deze zomer al veertien nieuwe spelers.

• Een van hen is Tom Beugelsdijk. De verdediger is echter drie duels geschorst en kan tegen NAC niet meedoen.

• De laatste keer dat Helmond Sport tegen NAC speelde, won de ploeg van Sven Swinnen met 4-0 in eigen huis.