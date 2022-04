LIVE | Helmond Sport krijgt kansen op de gelijkmaker tegen ADO, Seys raakt de paal

Loodzwaar debuut, maar Helmond Sport-trai­ner Swinnen predikt vertrouwen: ‘Willen wat laten zien’

Nadat zijn debuut als Helmond Sport-trainer vorige week in het water viel, start het avontuur van Sven Swinnen (47) vrijdag alsnog. En hoe: met koploper FC Volendam-uit, en vier dagen later FC Emmen-uit, wacht de Belg een zware start. ,,Het is juist mooi om tegen deze ploegen te starten.”

