LIVE | Helmond Sport laat op Kasteel Sparta al vroeg weglopen

voorbeschouwing Helmond Sport mist clubtopsco­rer en zes anderen tegen Sparta

18 april Helmond Sport moet het in de mogelijke ‘kampioenswedstrijd’ tegen Sparta Rotterdam doen zonder de geblesseerde Arne Naudts. De clubtopscorer, met zes doelpunten, is geblesseerd aan zijn bovenbeen. Het is ook nog maar de vraag of hij de derby tegen FC Eindhoven maandag haalt.