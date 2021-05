LIVE | Helmond Sport met achterstand de rust in na treffer Leidsman

Helmond Sport verlengt met clubtopsco­rer Duijves­tijn, maar niet zo lang als gehoopt

1 april Lance Duijvestijn (22) ligt nog een jaar langer vast bij Helmond Sport, dat de optie in zijn aflopende contract lichtte. De club deed één van de uitblinkers in dit seizoen ook nog een aanbieding om voor meerdere jaren te verlengen, maar daar zijn de club en de speler het nu niet over eens geworden.