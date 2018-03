LIVE: Hiwat gooit de wedstrijd in het slot, 2-0 voor Helmond Sport

Remond Strijbosch wordt hoofd jeugd­op­lei­din­gen bij Helmond Sport: 'Weer een stap in goede richting'

22 maart Remond Strijbosch (37) is de komende vier jaar de kartrekker van de nieuwe Helmond Sport-opleiding. De Helmonder legt zijn taken als assistent-coach neer en richt zich per 1 juni volledig op de opleiding.