LIVE | Helmond Sport moet gelijkmaker RKC incasseren

Ook na voetbalpen­si­oen ligt toekomst van ‘Nguyen’ Van Bakel in Vietnam

16 maart In Geldrop genoot hij vooral van het leven, in Vietnam werd Danny van Bakel (35) vedette, verliefd en vader. Ook nu hij is gestopt als profvoetballer ligt zijn toekomst in het Aziatische land. ,,Hier kent iedereen me.”