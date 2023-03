LIVE | Helmond Sport neemt via Goselink de leiding tegen beloften van PSV

Hoe de trainer van Helmond Sport de KNVB-be­ker voor altijd beschadig­de: ‘Rijkswa­ter­staat moest nog helpen’

Wat is 77 jaar oud, heeft vele verschillende winnaars en één deuk die veel kopzorgen opleverde? De KNVB-beker. Helmond Sport-trainer Bob Peeters blijft door die ene ‘onhandige actie’ in 2000 tot in de eeuwigheid aan de ‘dennenappel’ verbonden. Al denkt hij daar nu even liever niet aan terug.