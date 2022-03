LIVE | Helmond Sport nog altijd op voorsprong, Havekotte redt een aantal keer en goal Emmen afgekeurd

nabeschouwing Helmond Sport moet na verloren avond vrezen voor een verloren seizoen

Het zijn zware weken voor Helmond Sport, dat moet opletten dat het seizoen niet in februari al grotendeels klaar is. Corona en blessures teisteren de ploeg van trainer Wil Boessen momenteel, maar dan nog moet het beter dan vrijdagavond tegen TOP Oss. De 1-3 nederlaag was schrijnend.

22 januari