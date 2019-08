LIVE | Helmond Sport op bezoek bij favoriet NAC in nagenoeg uitverkocht Rat Verlegh Stadion

Boessen blijft kritisch na hoopgeven­de start Helmond Sport: ‘We zitten pas op 90 procent’

15 augustus De competitiestart van Helmond Sport was hoopgevend met een gelijkspel tegen FC Volendam. Trainer Wil Boessen prijst de vechtlust van zijn elftal, maar blijft ook kritisch in aanloop naar het uitduel met NAC. ,,In balbezit moet het beter. Dan hebben wij ook tegen NAC goede kansen.”