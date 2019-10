LIVE | Helmond Sport op bezoek bij hekkensluiter FC Dordrecht

voorbeschouwing Boessen houdt vertrouwen in lastig scorend Helmond Sport: ‘Rendement komt wel’

17 oktober Met 10 doelpunten in 10 competitieduels behoort Helmond Sport tot de minst scorende teams in de eerste divisie. Alleen MVV scoort minder dan de ploeg van trainer Wil Boessen, die vrijdagavond tegen FC Dordrecht speelt. ,,We voetballen beter, maar het rendement is nog te laag”, zegt Boessen.