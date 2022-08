LIVE | Helmond Sport op voorsprong tegen Telstar, Beugelsdijk pakt na elf minuten eerste gele kaart

voorbereiding Mede dankzij zijn Italiaanse lessen is Van Den Eynden de verrassing van de voorberei­ding bij Helmond Sport

De verrassing van deze voorbereiding bij Helmond Sport? Dat is toch wel Flor Van Den Eynden (21). De Belg was een halfjaar clubloos, kwam daardoor met niet al te hoge verwachtingen binnen, maar is hard op weg om basisspeler te worden. Dat bleek zaterdag weer in het onvriendelijke oefenpotje tegen Lierse: 0-1.

24 juli