LIVE | Helmond Sport tegen FC Volendam op jacht naar vaste plek in middenmoot

Helmond Sport-trai­ner Wil Boessen is tevreden met de aanwinsten, maar nog niet over de aantallen

8 augustus Nu de voorbereiding van Helmond Sport over de helft is, maakt Wil Boessen de balans op. De coach is tevreden over de aanwinsten, maar niet over de aantallen. En dus komen er snel meer spelers op stage. ,,We hebben nu veel te weinig spelers", vindt Boessen, die zaterdag met 3-0 van OSS’20 won.