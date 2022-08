LIVE | Helmond Sport treft Jong AZ op eerste thuiswedstrijd van het seizoen

interview Zó wil het hyperambi­ti­eu­ze Helmond Sport binnen drie seizoenen de eredivisie in: ‘Eerder stop ik ook niet’

Het geploeter in de kelder van het profvoetbal? Dat is vanaf komend seizoen definitief voorbij voor Helmond Sport. Binnen drie jaar moet de club in de eredivisie spelen als het aan directeur Philippe van Esch ligt. Hoe? Met de sportieve hulp van KV Mechelen, een miljoeneninjectie en een nieuw stadion.

4 juni