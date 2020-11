LIVE | Helmond Sport treft NEC, dat al ruim een maand ongeslagen is

Akif Hancer legt huurvoor­stel naast zich neer, Helmond Sport aast nog op buitenkans­je

6 oktober Helmond Sport en Antalyaspor waren er al even uit, maar Akif Hancer (19) ziet het zelf niet zitten om verhuurd te worden. De middenvelder trainde al sinds eind juli mee in Helmond, waar hij ook de kans kreeg om te revalideren van een zware blessure. Nu keert hij in principe terug naar Turkije.