LIVE | Helmond Sport vrij plotseling op achterstand bij Jong AZ: 1-0

voorbeschouwing Helmond Sport moet zegeloze reeks doorbreken tegen Jong AZ: ‘Tijd dat we weer eens winnen’

8 december Helmond Sport wacht al 7 competitiewedstrijden op een overwinning, maandag moet de ploeg van trainer Wil Boessen die reeks zien te doorbreken op bezoek bij Jong AZ. Een belangrijke wedstrijd, benadrukt Boessen. ,,Als we winnen, kunnen we in een keer zes plekken stijgen op de ranglijst.”