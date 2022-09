LIVE | Helmond Sport wacht grote test als het op bezoek gaat bij hoogvlieger Heracles Almelo

update Helmond Sport hengelt drie spelers binnen op Deadline Day, komst Loukili van de baan

Helmond Sport heeft de 18de versterking voor het nieuwe seizoen binnen: Michael Chacón wordt eerst voor één seizoen gehuurd van Excelsior en is vervolgens tot medio 2025 contractspeler op De Braak. Verder is de komst van Karim Loukili nu van de baan, Jafar Arias tekent mogelijk later nog.

31 augustus