LIVE | Helmond Sport wil goede reeks voortzetten in Brabants onderonsje met FC Den Bosch

Helmond Sport zet vrijwilli­gers in het zonnetje met kerstdrive-in: ‘Op z’n Helmonds’

18 december Het was door alle coronamaatregelen even puzzelen, maar Helmond Sport vond vrijdagochtend toch een manier om ruim honderd vrijwilligers te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Via een drive-in konden de vrijwilligers met de auto, fiets of scooter een kerstpakket op komen halen.