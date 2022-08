LIVE | Helmond Sport ziet Telstar op gelijke hoogte komen, geen vlekkeloos debuut Beugelsdijk

Helmond Sport-pers­chef verandert voor even in ‘spion’ van Nuenen: ‘Ze kunnen hun borst natmaken’

HELMOND/NUENEN - Overdag werkt hij op kantoor bij Helmond Sport, ’s avonds is hij keeper van Nuenen. Of Jeroen Keeris (24) woensdagavond in gewetensnood verkeert als hij het mét Nuenen opneemt tégen de profclub waar hij sinds april werkt? ,,Ze kunnen hun borst natmaken.”

5 juli