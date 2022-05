LIVE | Het zit Helmond Sport nog niet mee, Goselink raakt de paal

Helmond Sport kraakt ook in Kralingen: het is vooral wachten op de spannende transferzo­mer

De 3-0 nederlaag tegen Excelsior maakt eens te meer duidelijk dat het bij Helmond Sport wachten is op de transferzomer. Dan moeten de ambities écht kracht bijgezet worden, het is inmiddels wel helder dat het dit seizoen aan kwaliteit ontbeert. Al was er zaterdag een onverwacht lichtpuntje.

