LIVE | Jong PSV vanaf de stip razendsnel op voorsprong tegen Helmond Sport

Helmond Sport-trai­ner Alflen over rode kaarten: ‘Er is niks mis met de discipline’

28 februari Helmond Sport heeft de laatste weken flink wat rode kaarten gekregen. Trainer Robby Alflen weigert er echter in mee te gaan dat de discipline zoek is. ,,Mensen moeten snappen dat er in zo'n seizoen soms op de verkeerde momenten frustratie wordt getoond. Maar er is niks mis met de discipline. Bij ploegen waar het niet zo lekker gaat, zie je wel vaker dat er zoveel kaarten vallen.”