LIVE | Kan Helmond Sport na rust opnieuw op voorsprong komen tegen TOP Oss?

nabeschouwing Helmond Sport en de voortduren­de vloek van de slotfase in Breda: ‘Wéér die verdomde laatste minuut’

Helmond Sport en de slotfase in Breda? Het is en blijft een ongelukkige combinatie: voor de derde keer in vijf jaren verspeelden de Helmonders in het Rat Verlegh Stadion een resultaat in de laatste minuten. En dat terwijl het spel tegen NAC eindelijk weer eens enig perspectief bood: ‘Voel de pijn.’

28 november