LIVE | Lat staat voorsprong dominerend Helmond Sport in de weg

De marathon­man van Helmond Sport slikte pijnstil­lers om bijzondere mijlpaal te bereiken: ‘Was echt zwaar’

23 mei De enige veldspeler die dit seizoen geen minuut miste in de eerste divisie? Die speelde op De Braak: Alec Van Hoorenbeeck (22) is zelfs de eerste Helmond Sport-speler in bijna tien jaar die dat kunstje flikt. Al ging het niet zonder pijnstillers en vermoeidheid, maar: ,,Ik wilde dat record graag pakken.”