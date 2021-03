LIVE | Loukili profiteert optimaal van geklungel bij NAC

Helmond Sport had al lang in het linkerrij­tje moeten staan, maar ook tegen Jong PSV lukt het niet: ‘Extra zuur’

24 februari Een draak van een wedstrijd spelen en toch nog winnen? Het is niet aan Helmond Sport besteed; de ploeg moet het zichzelf aanrekenen dat het nog altijd niet in het linkerrijtje van de eerste divisie staat. ,,Een vieze overwinning was weleens lekker geweest”, zei Lance Duijvestijn na de 2-2 bij Jong PSV.