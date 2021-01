LIVE | Ongekende luxe voor Helmond Sport met drie doelpunten in eerste helft tegen FC Den Bosch

Helmond Sport vraagt met speciale shirts aandacht voor de jeugdoplei­ding

27 november Niet schrikken: Helmond Sport speelt vrijdagavond tegen Jong PSV niet in de traditionele rode shirts met zwarte broeken, maar in het wit met zwart. Ook tegen Go Ahead Eagles (thuis) en Roda JC (uit) dragen de spelers de speciale shirts. Alles om aandacht te vragen voor de jeugdopleiding.