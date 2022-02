LIVE | ‘Opgefrist’ Helmond Sport op bezoek bij Jong PSV, dat het moet stellen zonder uitblinker Bakayoko

Helmond Sport pikt Burundees jeugdinter­na­ti­o­nal op bij Willem II

Hij was onlangs nog op proef in Griekenland, maar Amoros Nshimirimana (20) speelt de rest van het seizoen voor Helmond Sport. De snelle aanvaller komt per direct over van het beloftenteam van Willem II, waar hij met 5 doelpunten en 4 assists in 11 duels aardig op schot was.

24 januari