LIVE | Pech voor Helmond Sport: clubtopscorer Duijvestijn ontbreekt tegen NEC

voorbeschouwing Helmond Sport wil mooie reeks voortzet­ten tegen Telstar: ‘Kunnen nog stappen maken op de ranglijst’

28 januari Als Helmond Sport serieuze stappen wil maken op de ranglijst, moet het de komende weken zijn slag slaan tegen teams die hoger op de ranglijst staan. Telstar is vrijdagavond de eerste horde voor de ploeg van Wil Boessen, die alweer zes duels op rij ongeslagen is in de Keuken Kampioen Divisie.