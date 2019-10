LIVE | Powel kopt GVVV naar 1-0 tegen Helmond Sport

Dzepar kreeg memorabele uitzege Helmond Sport aanvanke­lijk niet mee: ‘Ik wist niet wat er gebeurde’

19 oktober Orhan Dzepar begreep er even niets meer van. Vlak voor de 0-2 kreeg de speler van Helmond Sport de vuisten van FC Dordrecht-doelman Petar Stoskovic vol in zijn gezicht en lag hij groggy op de grond. Of de bal echt in het doel was beland? En/of Helmond Sport bij Dordrecht (1-2) écht voor het eerst sinds 9 maart 2018 weer een uitduel won? ,,Ik wist even echt niet meer wat er gebeurd was.”