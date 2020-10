LIVE | Sterk Helmond Sport moet slotoffensief starten na late goal De Graafschap

Helmond Sport haalt boomlange Belgische doelman en buitenspe­ler met NEC-verleden

24 september Helmond Sport heeft na een intensieve speurtocht het keeperstrio compleet: Robin Mantel (19) is per direct aangesloten. De Belg, die de 1 meter 98 aantikt, komt over van Sporting Lokeren, dat in april dit jaar failliet werd verklaard. Ook buitenspeler Dani Theunissen (20) sluit aan op De Braak.