LIVE | Uithaal Navratil doet Helmond Sport weer pijn

voorbeschouwing Drietal Helmond Sport is gebrand op resultaat tegen oude club Go Ahead: ‘Ze hebben het er al weken over’

12 december Voor Helmond Sport-spelers Givan Werkhoven, Orhan Dzepar en Jeff Stans is het duel met Go Ahead bijzonder. Het drietal stond vorig jaar nog in Deventer onder contract. ,,In de bespreking kwamen ze al met tal van informatie. Ze hebben het er al weken over”, zegt trainer Wil Boessen.