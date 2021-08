LIVE | Weinig kansen bij Helmond Sport - Jong PSV

In 1995 verloor Helmond Sport de eerste zeven duels: 'Ik had geen klik met de spelers’

13:14 Zwak is de start van Helmond Sport in de eerste divisie, puntloos na drie competitieduels. Maar zo slecht als 25 jaar geleden nog lang niet. Toen gingen de eerste zeven (!) wedstrijden verloren. Met trainer Jan Pruijn gaan we terug naar het seizoen 1995-1996.