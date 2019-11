LIVE | Wisselvallig Helmond Sport treft NEC in vorm

ED Helmond Sport schrapt trainings­kamp in Turkije wegens volle speelkalen­der: ‘Het is te krap’

21 november Helmond Sport schrapt het traditionele trainingskamp in Turkije in de winterstop vanwege het drukke speelschema. De Helmonders spelen op 20 december hun laatste duel voor de winterstop en hervatten de competitie op 10 januari. ,,Het is allemaal net te krap”, zegt coach Wil Boessen.