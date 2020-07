Louis Coolen en Eric Clijnk gaan selectie Helmond Sport vormgeven, technisch duo verlengt contract

Coolen was in de jaren 70 speler van Helmond Sport en vervolgens assistent-trainer en vanaf 1996 hoofdcoach. Hij werkte toen al samen met Ari de Kimpe, die nu als bestuurslid is teruggekeerd in een poging om de boel bij de club weer vlot te trekken. Na zijn vertrek als coach in 2001 werkte Coolen onder meer bij Roda en had hij diverse functies in Rusland. In 2017 keerde hij terug in Helmond, als adviseur, om de club en de opleiding vorm te geven.