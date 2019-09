Louis Coolen kan lokroep uit Rusland niet weerstaan: ‘Het moet niet bijten met mijn werk voor Helmond Sport’

Toen Louis Coolen half juli een seminar gaf in Samara besloot hij om even langs te gaan bij de Yuri Konoplev Academy in Toljatti. Dat viel hem op zijn zachtst gezegd niet mee. Kapotte netten, oude bussen en – dat stak hem vooral – de discipline is weg. Spullen slingerden er in het rond. ,,Het verval was behoorlijk ingetreden”, zegt Coolen met gefronste wenkbrauwen.