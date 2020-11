Loukili bezorgt veerkrachtig Helmond Sport een punt in De Goffert

Helmond Sport leek nipt te gaan verliezen van NEC, maar Karim Loukili zorgde met een vlammend schot in de slotfase voor een punt: 2-2. Op basis van het laatste halfuur was dat ook verdiend, daarvoor was NEC de betere ploeg.