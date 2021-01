Loukili over zijn roots, een mislukt avontuur en de tattoogekte bij Helmond Sport: ‘Ben op de goede weg’

interviewEen Haagse dribbelaar, die ondanks zijn 23 jaar al een voetballeven achter de rug heeft. En toch is Karim Loukili voor zijn gevoel nu pas écht bezig om zijn belofte in te lossen. Over zijn roots, de pech die hij had bij FC Utrecht, een mislukt avontuur in Marokko én de tattoogekte bij Helmond Sport.

Van wie Karim Loukili de liefde voor het voetbal heeft? Zijn vader. Loukili senior, 65 jaar, voetbalt als het even kan nog elke zondag met vrienden op een Cruyff Court in Den Haag. ,,Vergis je niet, ze worden misschien ouder, maar kunnen nog goed voetballen. Toen ik jonger was, deed ik soms mee. Een aardig niveautje”, herinnert Loukili. Zijn ouders groeiden op in de omgeving van Taza, een stad in het Rifgebergte van Marokko. Ze kwamen rond hun twintigste naar Nederland om te werken, maar gingen nooit meer weg. Hun dochter en drie zoons - Karim is de middelste - groeiden op in Den Haag. Daar ging het veel over voetbal, zeker nadat Karim door ADO werd gescout.

,,Poh, dat was een mooie tijd. Voetballen bij ADO en daarna op de pleintjes. Dat leeft echt bij ons in Den Haag”, zegt Loukili. Hij speelde vaak met jongens, zoals Hüseyin Dogan en Hicham Faik, die net als hem in de opleiding van een profclub speelden. Loukili deed dat vanaf 2013 bij FC Utrecht. Daar rees zijn ster snel, hij speelde voor Oranje onder 18 en zou in 2016 zijn debuut al maken. Zóú, want in het laatste duel van de voorbereiding brak hij zijn enkel. ,,Ik zou gaan spelen tegen AZ. Toen gebeurde dat met die enkel. Erg zuur, een lastige periode voor mij.”

Zeker omdat de diagnose niet helemaal juist was, hij brak het gewricht tussentijds opnieuw en lag er dertien (!) maanden uit. Erik ten Hag, de trainer die veel vertrouwen in hem had, zat inmiddels bij Ajax. Loukili richtte zich weer op bij Jong FC Utrecht, maar wilde meer: op zijn 21ste wilde hij voor een eerste team minuten gaan maken.

Volledig scherm Karim Loukili scoorde vorige week zaterdag drie keer tegen FC Dordrecht. © BSR Agency

Financieel aantrekkelijk

Toen meldde het Marokkaanse Al Hoceima zich, waar Mounir El Hamdaoui adviseur was. ,,Een grote naam en het was financieel aantrekkelijk”, zegt Loukili, die met zes anderen, onder wie zijn neef Abderrahim Loukili, vanuit Nederland de stap waagde. Het begin was goed, maar nadat trainer Simon Ouaali en El Hamdaoui de zak kregen, begon de ellende. De nieuwe trainer haalde in één dag tien nieuwe spelers, de enclave uit Nederland moest ‘de spullen pakken en wegwezen.’ Alleen Loukili en Abdel Malek El Hasnaoui (ex-FC Eindhoven) mochten blijven. ,,Ik speelde nog tegen Raja Casablanca, met 70.000 man op de tribune. Heel gaaf. Daarna mocht ik ook vertrekken.”

Loukili keerde een ervaring rijker, maar een illusie armer terug. Via Jong Sparta sprong hij in het oog van 1.FC Phönix Lübeck, dat hem langer wilde houden, en er lag nog een lucratief contract op Cyprus klaar. Toch meldde Loukili zich afgelopen zomer bij Helmond Sport, trainer Wil Boessen wilde hem graag hebben. ,,Achteraf was het fout om zo vroeg naar het buitenland te gaan. Ik ben nog niet klaar in Nederland, dat wil ik ook echt laten zien.”

Volledig scherm Karim Loukili zoals ze hem in Helmond kennen, met bal aan de voet. © BSR Agency

Tatoeages

En de aanvaller laat het zien; met drie assists en zes goals, waaronder een hattrick tegen FC Dordrecht, verovert hij de harten van de fans. Er zijn zelfs al meerdere supporters die een tatoeage van hem laten zetten als hij vijftien keer scoort. ,,Ik wil er minimaal tien maken, maar vijftien zou nog mooier zijn. Ik wil die tatoeages weleens zien”, grijnst Loukili, die een aflopend contract heeft. Helmond Sport heeft nog een optie om dat tot 2022 te verlengen.

Dat zal ook wel gebeuren. En daarna? Loukili's plafond ligt niet in Helmond. ,,De eredivisie? Ik weet zeker dat ik het aankan. Ik ben vooral blij dat ik weer op de goede weg ben.” Met dank ook aan de lessen van Loukili senior.