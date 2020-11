Loukili schiet Helmond Sport met geweldige knal voorbij Jong PSV

Helmond Sport heeft zijn tweede thuisoverwinning op rij geboekt. Het werd vrijdagavond in de slotfase nog spannend, maar uiteindelijk was de fraaie treffer van Karim Loukili genoeg voor een 1-0 zege.

Helmond Sport-trainer Wil Boessen veerde op van de bank toen Karim Loukili in de 37ste minuut voorbij Jong PSV-verdediger Mees Kreekels slalomde en de bal vervolgens fraai in de verre hoek schoot. Die 1-0 was ook meteen de enige goal in de eerste helft tussen Helmond Sport en Jong PSV. De Eindhovenaren hebben een moordend schema, waardoor sommige spelers - zoals rechtsback Shurandy Sambo - rust kregen in de derby tegen Helmond Sport.

Loukili maakt het verschil

Helmonder Kreekels had het lastig met Loukili, die al na vier minuten een passje gaf op Lance Duijvestijn, die verzuimde 1-0 te maken. Daarna kwam Jong PSV beter in de wedstrijd, onder meer via Joel Piroe, maar dat hielden de Eindhovenaren niet vol. Loukili maakte terecht het verschil voor de rust, na goed doorzetten van Gaétan Bosiers, die opnieuw rechtsbuiten stond.

In de tweede helft had Helmond Sport aanvankelijk ook het betere van het spel. Loukili was dicht bij zijn tweede doelpunt, maar Maxime Delanghe had een prima reflex in huis. Jong PSV-trainer Peter Uneken bracht vervolgens Kristófer Kristinsson en Yorbe Vertessen in de ploeg , de IJslander was ook direct gevaarlijk, alleen stuitte hij op de prima keepende Stijn van Gassel.

Enorme kans Piroe

In de laatste twintig minuten was het vooral overleven voor Helmond Sport. Jong PSV kreeg via Piroe een enorme kans op de gelijkmaker: de aanvaller had de bal bij de tweede paal zo voor het inschieten, maar ramde hem richting de Bakelsedijk. En dus bleef het bij 1-0 voor Helmond Sport.

Helmond Sport: Van Gassel; Reith, Joppen, Van Hoorenbeeck, Van der Sluijs; Stans, Duijvestijn, Vereijken; Bosiers (68. Van Keilegom), Goselink (68. Thomassen), Loukili (82. Respen).

Jong PSV: Delanghe; Kreekels, Martins, De Haas, Vos (74. Oppegard); Kjolo (84. Toure), Piroe, Schoonbrood (74. Doudah); Tielemans, Fofana (63. Vertessen), Thomas (63. Kristinsson).