Maak kans op twee kaarten voor de wedstrijd Helmond Sport - Jong FC Utrecht

Geplaagd Helmond Sport onderuit tegen Go Ahead Eagles, tiende nederlaag van het seizoen

7 december Helmond Sport is weer terug op aarde. Na de 3-0 overwinning op Sparta werd vrijdagavond weer verloren: Go Ahead Eagles was met 1-0 te sterk voor de Helmonders, die vooral verdedigden. Het was alweer de tiende nederlaag van het seizoen voor Helmond Sport.