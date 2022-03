Machteloos Helmond Sport heeft niks te vertellen tegen Excelsior

Of Helmond Sport weer eens een reeksje neer kon zetten? Na de 4-0 overwinning op NAC zat het met het zelfvertrouwen wel goed, maar in de praktijk bleek Excelsior simpelweg een maatje te groot voor de ploeg van coach Swinnen. De Rotterdammers hebben meer vernuft, routine, maar vooral ook meer kwaliteit in de ploeg. Dat werd zaterdagavond wel duidelijk.

Ongelukkig

Helmond Sport had het namelijk zwaar in Kralingen, Gaétan Bosiers in het bijzonder. De Belg kreeg door een blessure van Maxime De Bie weer eens een basisplaats op het middenveld, maar was vooral ongelukkig. Bij de eerste treffer vergat de huurling van KV Mechelen bijvoorbeeld mee te lopen met Mats Wieffer, die zo wel erg makkelijk met het hoofd kon scoren: 1-0, en dat na krap 9 minuten.

Ook daarna kwamen de Helmonders er niet aan te pas, zeker aanvallend niet: Dylan Seys (schot nét naast) en Thomas Beekman (volley ruim naast) probeerden het nog wel, maar dat mocht eigenlijk geen naam hebben. Sterker nog: Helmond Sport mocht blij zijn dat Excelsior voor rust niet al verder uitliep. Dat kwam dan vooral weer omdat Mike Havekotte sterk stond te keepen.

Volledig scherm Gaétan Bosiers speelde een erg ongelukkige wedstrijd namens Helmond Sport. © Mischa Keemink/Pro Shots

Frustraties

In de rust werd Bosiers uit zijn lijden verlost en vervangen door Sander Vereijken. Ook dat hielp niet: Excelsior was en bleef de bovenliggende partij op Woudestein. Het werd in de tweede helft ook al snel 2-0, de manier waarop zinde Helmond Sport alleen niet. Het schoot bij verdediger Kevin Bukusu in zijn hamstring, Excelsior-speler Reuven Niemeijer keek nog even om, maar speelde gewoon door en gaf vervolgens een panklare voorzet op goaltjesdief Thijs Dallinga: 2-0. Tot frustratie van Helmond Sport.

Na die goal was het wel gespeeld op Woudestein, waar Helmond Sport er na rust helemaal niet meer aan te pas kwam. Alhoewel: Thomas Beekman schoot na een fijn passje van Seys nog wel een keer richting het Rotterdamse doel, maar het werd juist nog 3-0, en hoe: Redouan El Yaakoubi schoot de bal van een meter of 30 fraai in de verre hoek. Daar bleef het ook bij.

Het was al met al een vervelende avond voor Helmond Sport, ook richting volgende week: door de blessure van Bukusu en de vijfde gele kaart voor aanvoerder Robin van der Meer is de spoeling plots wel erg dun voor de thuiswedstrijd tegen MVV. En Helmond Sport miste in Kralingen toch al acht geblesseerde spelers, van wie een aantal volgende week mogelijk weer terug is.

Scoreverloop: 9. Wieffer 1-0, 48. Dallinga 2-0.

Toeschouwers: 3.345.

Scheidsrechter: Ruperti.

Gele kaarten: Bosiers, Van der Meer (Helmond Sport).

Helmond Sport: Havekotte; Fosu-Mensah, Van der Meer, Bukusu (50. Van der Sluijs); Reith, Defise, Bosiers (46. Vereijken), Van Hove; Beekman (88. Nshimirimana), Seys (82. Hendrikx), Van Landschoot.