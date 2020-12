‘Marathondoelman’ Van Gassel mist laatste wedstrijd van het jaar met Helmond Sport door lichte blessure

,,Stijn wilde zelf graag keepen, hij piept niet zo snel. Maar we nemen geen enkel risico, wie weet wat er in een wedstrijd kan gebeuren. Het moet niet verergeren”, zegt trainer Wil Boessen. Ook hij liet nog nooit een andere doelman in een officieel duel van Helmond Sport keepen, Van Gassel miste sinds 31 maart 2017 al geen minuut meer in de eerste divisie, dat doet niemand hem na. Na vrijdag is de goalie uit Ysselsteyn zijn record echter kwijt.

Rowen Koot neemt zijn plaats in en maakt zijn debuut in het betaalde voetbal. Ook Dean van der Sluijs (enkel), Jeff Stans (geschorst) en de al langer geblesseerden Ramon de Wilde (knie) en Dani Theunissen (knie) zijn er niet bij in Wijdewormer. Berk Cetin en Maxime De Bie zijn de vermoedelijke vervangers in de Helmondse basiself.

Volledig scherm Helmond Sport-trainer Wil Boessen zag hoe zijn ploeg zich tegen Roda JC terugknokte van een 2-0 achterstand. © BSR Agency

Gas blijven geven

Helmond Sport wil de laatste wedstrijd van het kalenderjaar maar wat graag winnen, Jong AZ staat een plekje lager dan de Helmonders, die aan willen haken in de middenmoot. ,,Ik heb de spelers duidelijk gemaakt dat we tot het einde toe gas moeten blijven geven, soms willen ze richting een korte vakantie nog weleens onbewust wat rustiger aan doen”, zegt Boessen, die vertrouwen voelt. Maandag knokte zijn ploeg zich nog terug van een 2-0 achterstand bij Roda JC. ,,We moeten tegen Jong AZ gewoon ons eigen ding doen, de kansen komen echt wel.”

Quote Ik kijk puur naar de prestaties op de training. En Jessy schiet er meer in dan Jordy Wil Boessen, Helmond Sport

Thomassen op de bank

Het viel tegen Roda JC op dat Boessen ervoor koos om Jessy Hendrikx de laatste minuten in te laten vallen en Jordy Thomassen op de bank hield. Thomassen begon het seizoen als eerste spits, werd vervolgens gepasseerd voor Jelle Goselink en moest zich nu verbijten op de bank. ,,Ik kijk puur naar de prestaties op de training. Jessy schiet er nu meer in, het is een moeilijke keuze. Van de andere kant is concurrentie goed, zo blijven ze scherp.”

Vermoedelijke opstelling: Koot; Reith, Joppen, Van Hoorenbeeck, Cetin; De Bie, Duijvestijn, Vereijken; Bosiers, Goselink, Loukili.