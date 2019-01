Mario Captein nieuwe directeur Coaches Betaald Voetbal

Oud-spe­ler Helmond Sport Robbie Haemhouts beëindigt carrière

4 januari Robbie Haemhouts heeft per direct zijn carrière beëindigd. In overleg met NAC is besloten om het contract van de 35 jarige middenvelder, dat aankomende zomer afliep, te ontbinden. Haemhouts speelde in het seizoen 2010/2011 bij Helmond Sport.