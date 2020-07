Maurice Verberne voegt zich bij technische staf Helmond Sport

Proefspe­ler Karim Loukili verwacht er snel uit te komen met Helmond Sport: ‘Grote kans dat ik blijf’

25 juli Helmond Sport hoopt snel zaken te doen met proefspeler Karim Loukili (23) die in de eerste weken van de voorbereiding een prima indruk maakt. ,,De gesprekken met de club zijn positief, er is ook een grote kans dat ik ga blijven. Het bevalt me tot nu toe goed in Helmond”, zegt de flankaanvaller.