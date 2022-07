Mede dankzij zijn Italiaanse lessen is Van Den Eynden de verrassing van de voorbereiding bij Helmond Sport

Natrappen, schelden en provoceren? Het gebeurde allemaal in de slotfase van het oefenduel tussen Helmond Sport en Lierse K. In de rust van de bossen van Herenthout, een plaatsje van zo'n 8.500 zielen op een steenworp van Herentals, verloren nogal wat spelers hun hoofd. Flor Van Den Eynden niet, de verdediger liet het even aan zich voorbijgaan. Ook al omdat hij voor de tweede week op rij negentig minuten maakte in een oefenduel, deze keer met een pittig trainingskamp in de benen. ,,Het was al onrustig genoeg”, stelde de Vlaming met een grijns.