Met de schlagers in het hoofd werkt Helmond Sport toe naar Heracles, Tom Beugelsdijk opnieuw afwezig

,,Het is absoluut lekker om een keer buitenshuis te winnen”, refereert Peeters aan de 1-2 bij FC Den Bosch in de eerste divisie afgelopen week. ,,Het was leuk in de bus terug. Wie de dj was weet ik niet, maar ik heb veel Nederlandse schlagers horen passeren. Met tussendoor tropische muziek van Michael Chacon. Wat ik ken, durf ik dan ook wel mee te zingen. En ik ken er heel wat natuurlijk na zevenenhalf jaar in Nederland.”

Volgens Peeters geeft het duel bij Den Bosch een boost. Wijzigingen in zijn elftal hoeven dan ook niet te worden verwacht voor Heracles-thuis. Ook omdat rechtsback Bram van Vlerken na zijn uitvalbeurt in De Vliert fit genoeg is om te spelen. Ook linksback Bryan Van Hove start, Gabriël Culhaci is nog geschorst. Peeters: ,,We wisten dat Bryan rond de 60 minuten kon spelen tegen FC Den Bosch. Hij heeft deze week volledig meegetraind en zien wel hoe lang hij nu volhoudt.”

Ziek

Tom Beugelsdijk geldt als de grote afwezige tegen Heracles. De groots gepresenteerde zomeraanwinst is ziek. Opnieuw. Beugelsdijk ontbrak tegen MVV twee weken geleden ook al om die reden. De laatste keer dat hij in actie kwam, is inmiddels al vijf maanden geleden tegen PEC Zwolle. Hakon Lorentzen en Dylan van Diepen zien de wedstrijd ook aan zich voorbijgaan. Zij werken individueel aan hun herstel.

De thuiswedstrijd tegen Heracles is voor Helmond Sport de eerste in achttien jaar. De laatste keer dat de ploeg de Almeloërs voor de competitie ontvingen, was in het seizoen 2004/2005. Een goed voorbeeld is dat duel niet (0-1). Op De Braak denken ze liever aan de wedstrijd van 22 november 2002. De Helmonders wonnen toen met 2-0. Leon Kantelberg scoorde tweemaal en Jurgen Streppel, nu technisch manager op De Braak, was basisspeler.

,,Heracles staat met één been in de eredivisie”, stelt Peeters over de wedstrijd van vrijdag. De komende opponent staat op de tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie, een plaats die aan het eind van de rit recht geeft op promotie. ,,Ik kan wel genieten van Heracles. Van hun spel en individuele kwaliteiten. Dat niveau is voor Helmond Sport toekomstmuziek. Maar jaloersmakend? Dat niet zozeer. Het heeft weinig zin om jaloers te zijn in het leven. Bovendien heeft iedere ploeg pijnpunten.”