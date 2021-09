Minder complimenten, maar meer punten voor ‘minder naïef’ Helmond Sport: ‘Niet euforisch’

Hij dook linea recta het publiek in na het laatste fluitsignaal. Of Jellert Van Landschoot (24) uitzinnig was na de zwaarbevochten zege op FC Emmen? Natuurlijk, al hield hij voor de camera’s van ESPN zijn gezicht in de plooi. ,,Toen we de eerste drie wedstrijden op rij wat ongelukkig verloren, raakte ik niet in paniek. Andersom ben ik nu ook niet euforisch”, zei de maker van de enige goal vrijdagavond.