Na 11 competitieduels zonder zege moet Helmond Sport vrijdag weer eens winnen: ‘Absurd’

De laatste overwinning van Helmond Sport in de Keuken Kampioen Divisie dateert alweer van 18 oktober, toen werd FC Dordrecht met 1-2 verslagen. In de 11 competitiewedstrijden die volgden, pakten de Helmonders slechts drie punten (gelijk tegen FC Den Bosch, Jong Ajax en NAC Breda). En dan kwam daar afgelopen vrijdag ook nog eens de zeperd tegen FC Eindhoven (2-0) bovenop. Met name voor rust leek het nergens op wat Helmond Sport op de mat legde. ,,Dat mag gewoon niet gebeuren, zeker niet in een derby”, zegt Boessen, die in tegenstelling tot anders nog niet wil zeggen of hij ook daadwerkelijk maatregelen gaat nemen wat betreft zijn basisopstelling.

Dat er wat verschuivingen plaats zullen vinden, is logisch. Jeff Stans is geschorst, Dean Koolhof en Juul Respen (beide lichte bovenbeenklachten), Bram Zwanen (enkel) en Senne Vits (voet) zijn geblesseerd. Anderzijds keert Diego Snepvangers weer terug in de wedstrijdselectie na een liesblessure. Boessen is ondanks de blessures en de recente vorm positief. ,,Ik hou me vast aan de inzet die elke week wordt geleverd, die is gewoon prima. Als groep blijven we ook bij elkaar en steken we er een hele hoop energie in. Dat moet er een keer uitkomen”, verzekert hij.