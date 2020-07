Na 134 dagen gaat het weer over voetbal bij Helmond Sport, dat wacht op middenvelder Hancer

Ondanks dat hij de eerste helft nog op de tribune zat, liep Stijn van Gassel met een big smile rond in De Geusselt. Het was zaterdag precies 134 dagen geleden dat de doelman voor het laatst een wedstrijd speelde met Helmond Sport, op die bewuste 6 maart werd het 1-1 tegen FC Dordrecht. ,,Toen ik opstond, dacht ik: eindelijk, we mogen weer”, zegt Van Gassel, vlak na afloop van de 0-1 oefenzege op MVV. ,,Natuurlijk was het fijn om sowieso weer te mogen trainen, maar je doet het voor die wedstrijden. En ook al is het maar een oefenpot, het was toch heerlijk.”