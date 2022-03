Na blessures en pech breekt deze oud-Ajacied alsnog door bij Helmond Sport: ‘Timothy ging het hardst’

De mooiste voetbalherinneringen? Die liggen voor Paul Fosu-Mensah toch wel op de pleintjes in Amsterdam, zijn stad. Met broers Alfons (28) en Timothy (24) was hij dag in dag uit op straat te vinden, altijd was er wel een toernooitje of partijtje. De verdediger van Helmond Sport glimlacht. ,,We waren met drie jongens thuis, dan weet je het wel. Alfons nam ons altijd mee, dan trainden we uren op ons mindere been. Goud.”